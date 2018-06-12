Тайсон устроил скандал со своим бывшим промоутером

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Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон облил своего бывшего промоутера Дона Кинга водой во время мероприятия по принятию новых членов в Международный зала боксерской славы. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я поступил как ребенок. Наверное, не должен был этого делать. Но он дотронулся до меня, похлопал меня по плечу.

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Он говорит, что он якобы мой друг, но на самом деле это чушь. Сегодня я отпустил эту ситуацию», — заявил Тайсон в интервью CBS Sports после инцидента.

Причиной обиды на своего бывшего промоутера спортсмен называет многочисленные попытки обмана со стороны Кинга.

Ранее сообщалось, что Тайсон не против вновь попробовать себя в рестлинге под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE).