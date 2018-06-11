Натурализованный футболист не жалеет о решении играть за сборную России

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Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира — 2018, передает ТАСС.

«У нас отличная команда, мы готовимся каждый день и надеемся, что удачно стартуем на чемпионате мира. Все идет хорошо. Тренер нам все расскажет перед первой игрой, и я надеюсь, что у нас получится», — сказал Фернандес.

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Также защитник отметил, что продолжает учить русский язык.

«Что касается владения русским языком, то я его уже давно учу и многое знаю. Что касается решения играть за Россию, то я не жалею о нем», — признался футболист.

27-летний Фернандес выступает за московский ЦСКА с 2012 года. В 2016 году игрок получил российское гражданство и начал вызываться в сборную России.

Ранее сборная Сербии прилетела в Россию на чемпионат мира — 2018.