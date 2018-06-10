Медведева и Плющенко сыграли в футбол в Японии

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Российские фигуристы Евгения Медведева и Евгений Плющенко сыграли в футбол во время разминки перед ледовым шоу в Японии, сообщает «Советский спорт».

«В преддверии чемпионата мира по футболу мы с Женечкой активно занялись футболом, чего и Вам всем советуем, мальчишкам и девчонкам, а также их родителям, а у нас это еще хорошая разминка перед нашими шоу в Японии», — написал Плющенко в своем инстаграме.

Ранее Медведева рассказала, как восстанавливается после травм.