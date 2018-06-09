Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Известный журналист и комментатор Василий Уткин будет работать на Первом канале во время матчей чемпионата мира по футболу в России.

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. Если за эти четыре года я бы еще пропустил Чемпионат мира, наверное, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», — заявил журналист.