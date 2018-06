Чемпионский парад «Вашингтон Кэпиталз» состоится на следующей неделе

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится на следующей неделе, сообщает «Советский спорт».

Заместитель мэра столицы США Кевин Донахью в твиттере предложил болельщикам заполнить заявление от имени правительства Вашингтона о причинах опоздания на работу. Также он добавил, что подобной возможностью фанаты смогут воспользоваться и в день чемпионского парада.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин привезет в Россию Кубок Стэнли.

Attention #ALLCAPS & @Capitals fans:



Some of you will likely be late to work tomorrow. If so, please feel free to use this official notice with your boss. pic.twitter.com/OAGGPYuvWA