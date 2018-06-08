Чемпионский парад «Вашингтон Кэпиталз» состоится на следующей неделе

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Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится на следующей неделе, сообщает «Советский спорт».

Заместитель мэра столицы США Кевин Донахью в твиттере предложил болельщикам заполнить заявление от имени правительства Вашингтона о причинах опоздания на работу. Также он добавил, что подобной возможностью фанаты смогут воспользоваться и в день чемпионского парада.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин привезет в Россию Кубок Стэнли.