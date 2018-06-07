СМИ: Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал»
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть клуб. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Record, причиной такого решения стали разногласия с руководством мадридской команды по поводу условий нового контракта.
Реклама
Отмечается, что информацию подтвердил агент 33-летнего португальского футболиста Жорже Мендеш.
Ранее Роналду назвал имена футболистов, которые придут на смену ему и форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.