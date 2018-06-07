Президент России надеется, что сборная России «выстрелит» на чемпионате мира по футболу
Президент России Владимир Путин надеется, что сборная России «выстрелит» на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.
«Действительно, хоть наша сборная и не демонстрирует за последнее время ярких результатов, но число поклонников этого красивого вида спорта у нас огромно — это миллионы людей», — сказал Путин во время прямой линии.
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Также он добавил, что верит в положительный результат команды на предстоящем мундиале.
«Будем рассчитывать, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит», что называется, и покажет свои лучшие качества», — добавил президент.
Ранее Путин считает, что Россия решила вопрос занятости инфраструктуры после Олимпиады.