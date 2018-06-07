Президент России надеется, что сборная России «выстрелит» на чемпионате мира по футболу

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Президент России Владимир Путин надеется, что сборная России «выстрелит» на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.

«Действительно, хоть наша сборная и не демонстрирует за последнее время ярких результатов, но число поклонников этого красивого вида спорта у нас огромно — это миллионы людей», — сказал Путин во время прямой линии.

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Также он добавил, что верит в положительный результат команды на предстоящем мундиале.

«Будем рассчитывать, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит», что называется, и покажет свои лучшие качества», — добавил президент.

Ранее Путин считает, что Россия решила вопрос занятости инфраструктуры после Олимпиады.