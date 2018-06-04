«Феррари» поддержала обвиняемого в домогательствах пилота «Формулы-1»
Глава «Феррари» Серджо Маркьонне поддержал гонщика Кими Райкконена после того, как пилота обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает «Советский спорт».
«Кими не имеет ничего общего с этой историей. Его это не касается. Как это повлияет на его контракт? Никак. Это вообще не связанные вещи», — цитирует Маркьонне La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что девушка, работавшая официанткой в одном из баров Монреаля, написала в своем блоге, что гонщик во время отдыха в 2016 году приставал к ней и трогал за интимные места.