Касаткина выбила вторую ракетку мира и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», сообщает «Советский спорт».
Во встрече 1/8 финала россиянка одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Дании Каролиной Возняцки со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Теннисистки провели на корте один час 57 минут.
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За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Касаткина встретится с представительницей США Слоан Стивенс.
Ранее сообщалось, что встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Дании Каролиной Возняцки была прервана из-за наступления темноты.
Теннис. «Ролан Гаррос». 1/8 финала
Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Возняцки (Дания) — 7:6 (7:5), 6:3