Касаткина выбила вторую ракетку мира и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/10641581/RIAN_03081478.HR.ru-pic905-895x505-90539.jpg">

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», сообщает «Советский спорт».

Во встрече 1/8 финала россиянка одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Дании Каролиной Возняцки со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Теннисистки провели на корте один час 57 минут.

Реклама

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Касаткина встретится с представительницей США Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Дании Каролиной Возняцки была прервана из-за наступления темноты.

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/8 финала

Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Возняцки (Дания) — 7:6 (7:5), 6:3