Кафельников прокомментировал слова украинского теннисиста о неприязни к русскоговорящим

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Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал признание украинского спортсмена Сергея Стаховского, заявившего о неприязни к русскоговорящим.

«Насколько я знаю, у него даже у ребенка российский паспорт. Это же о чем-то говорит? Скорее всего, эти слова — неудачная шутка. У меня до сих пор есть много украинских друзей. И я, честно говоря, поинтересуюсь у них, что они на этот счет думают. Как реагировать? Маразм крепчает, да», — цитирует Кафельникова ФАН.

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В интервью телеканалу «112 Украина» Стаховский заявил, что задушил бы русскоговорящих людей. Впоследствии он добавил, что это была шутка.

Стоит отметить, что во время интервью с журналистом Стаховский общался на русском языке.

Ранее Стаховский прокомментировал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.