Кафельников прокомментировал слова украинского теннисиста о неприязни к русскоговорящим
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал признание украинского спортсмена Сергея Стаховского, заявившего о неприязни к русскоговорящим.
«Насколько я знаю, у него даже у ребенка российский паспорт. Это же о чем-то говорит? Скорее всего, эти слова — неудачная шутка. У меня до сих пор есть много украинских друзей. И я, честно говоря, поинтересуюсь у них, что они на этот счет думают. Как реагировать? Маразм крепчает, да», — цитирует Кафельникова ФАН.
В интервью телеканалу «112 Украина» Стаховский заявил, что задушил бы русскоговорящих людей. Впоследствии он добавил, что это была шутка.
Стоит отметить, что во время интервью с журналистом Стаховский общался на русском языке.
Ранее Стаховский прокомментировал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.