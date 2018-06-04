«Голден Стэйт Уорриорз» одержал вторую победу в финальной серии НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал вторую победу над «Кливленд Кавальерс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Матч завершился со счетом 122:103. Таким образом, счет в серии стал 2-0, и следующая игра серии состоится в Кливленде.
Реклама
Дабл-дабл легкого форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса (29 очков + 13 голевых передач) не помог его команде одержать победу. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 33 очка.
Ранее сообщалось, что центровой «Кливленда» Тристан Томпсон сможет сыграть против «Голден Стэйт».
Баскетбол. НБА. Финал. 2-я игра
«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 122:103 (32:28, 27:18, 31:34, 32:23)