Игроки «Вашингтона» добирались до третьего матча финала Кубка Стэнли на метро

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен и форвард команды Ти Джей Оши воспользовались метро, чтобы добраться до третьего финального матча Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает TSN.

Как правило, игроки не пользуются общественным транспортом для того, чтобы попасть на матч. Тем не менее, два игрока «столичных» приехали на игру на метро.

Отмечается, что в метро также оказалось большое количество фанатов, которые отправились на финальный матч. Болельщикам удалось сфотографироваться с хоккеистами, после чего в сети оказалось множество фото с игроками «Вашингтона».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Holy Hockey! Look who was on my metro car!!! @TJOshie77 on his way to @CapitalOneArena! And Matt Niskanen, too! #ALLCAPS #StanleyCup #ThisIsASignFromTheHockeyGods @NoVa_Caps @russianmachine @Capitals @wmata pic.twitter.com/od8lEQ73YT