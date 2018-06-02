Чемпионат мира — 2018 приедет смотреть король Бельгии

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Грядущий чемпионат мира — 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, посетит король Бельгии Филипп. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации бельгийской газеты «Суар», монарх планирует посетить один из трех первых матчей, где играет национальная сборная. Своими планами он поделился с премьер-министром страны Шарлем Мишелем, который в свою очередь рассказал о желании короля Совету министров.

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Также на матчи хочет приехать глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, которого лично пригласил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На мировом первенстве бельгийцы сыграют в группе G с командами Панамы, Туниса и Англии.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали о составе сборной Бельгии на ЧМ-2018 благодаря матрасам.