Надаль поблагодарил Зидана за работу в «Реале»

Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан после победы команды в финале... Andrew Boyers/Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся болельщиком мадридского «Реала», выразил свое сожаление по поводу ухода из клуба главного тренера команды Зинедина Зидана, передает «Советский спорт».

«Это стало сюрпризом, мне трудно смириться с его уходом по нескольким причинам. Во-первых, он хороший наставник и многого достиг с клубом. Во-вторых, он хороший, скромный человек, олицетворяющий правильные ценности и являющийся примером в спорте и в жизни.

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Зидан всегда был спокоен, верил в игроков и команду. Он заслужил выбирать то, что считает лучшим. Со своей стороны могу только лишь поблагодарить его, надеюсь, Зидан когда-нибудь вернется в «Реал», — приводит слова Надаля AS.

45-летний французский специалист тренировал «сливочных» с 2016 года. Под его руководством команда трижды становилась победителем Лиги чемпионов, по два раза завоевывала Суперкубок УЕФА и побеждала в Клубном чемпионате мира, а также добывала титул чемпиона Испании и выигрывала Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Франции видит Зидана на посту главного тренера команды.