Надаль поблагодарил Зидана за работу в «Реале»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся болельщиком мадридского «Реала», выразил свое сожаление по поводу ухода из клуба главного тренера команды Зинедина Зидана, передает «Советский спорт».

«Это стало сюрпризом, мне трудно смириться с его уходом по нескольким причинам. Во-первых, он хороший наставник и многого достиг с клубом. Во-вторых, он хороший, скромный человек, олицетворяющий правильные ценности и являющийся примером в спорте и в жизни.

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Зидан всегда был спокоен, верил в игроков и команду. Он заслужил выбирать то, что считает лучшим. Со своей стороны могу только лишь поблагодарить его, надеюсь, Зидан когда-нибудь вернется в «Реал», — приводит слова Надаля AS.

45-летний французский специалист тренировал «сливочных» с 2016 года. Под его руководством команда трижды становилась победителем Лиги чемпионов, по два раза завоевывала Суперкубок УЕФА и побеждала в Клубном чемпионате мира, а также добывала титул чемпиона Испании и выигрывала Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Франции видит Зидана на посту главного тренера команды.