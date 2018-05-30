Президент МОК поздравил Позднякова с избранием на пост главы ОКР

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился с поздравительной речью в адрес Станислава Позднякова, который был избран новым главой Олимпийского комитета России (ОКР), передает ТАСС.

«От имени МОК позвольте мне выразить искренние поздравления с избранием вас на пост президента Олимпийского комитета России, пожелать вам успешно провести следующее четырехлетие. Голосование показало, насколько уверены в вас члены ОКР. Эти выборы в результате дали вам прочную основу для развития в начале вашего президентского срока», — говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ОКР.

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Кроме того, Бах выразил надежду на активное сотрудничество российской организации с МОК, а также заявил о готовности оказать поддержку руководству комитета.

Выборы президента ОКР прошли 29 мая на Олимпийском собрании в Москве. Еще одним кандидатом на данную должность был почетный член МОК Александр Попов.