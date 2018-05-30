В сети появилось письмо Минспорта России с признанием допинга

В сети появилось письмо, подписанное министром спорта России Павлом Колобковым, бывшим главой Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым и главой Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным, адресованное президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйгу Риди, сообщает «Советский спорт».

«От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем, что данные манипуляции произошли в России. Хотели бы заверить вас, что все заинтересованные организации предпринимают все необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил, которые обязаны соблюдать все спортсмены, национальные команды, тренеры, врачи и остальной персонал в соответствии с кодексом WADA», — приводит текст письма немецкий телеканал ARD.

Реклама

Также подчеркивается, что Минспорта России не было в курсе допинговых схем.

«Наряду с WADA, наши организации и правительство России несут ответственность за сохранение целостности спорта. Мы хотим заверить, что любые возможные манипуляции проходили без нашего ведома и разрешения. Заверяем вас, что в полной мере поддерживаем расследование, которое ведет Следственный комитет России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные будут наказаны», — такими словами завершается письмо.

Ранее сообщалось, что дисквалификация российских гандболисток за мельдоний сокращена.