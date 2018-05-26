Полиция Украины задержала российского гражданина за кражу билетов на финал ЛЧ

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Национальная полиция Украины задержала преступников, ограбивших испанскую болельщицу в Киеве перед финалом Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По информации сайта Нацполиции, злоумышленники украли у женщины кошелек, в котором лежали деньги и билеты на финал.

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По ходу следствия было установлено, что один из преступников гражданин Росси, а второй — уроженец Донецкой области, который ранее находился в розыске.

Ранее Петр Порошенко сообщил о готовности Украины принять Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы.