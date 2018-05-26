Стал известен стартовый состав «Реала» на финал Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», сообщает «Советский спорт».
Официальный сайт клуба представил 11 игроков, которые выйдут на поле с первых минут:
Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Криштиану Роналду, Карим Бензема.
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Запасные: Кико Касилья, Начо Фернандес, Гарет Бэйл, Тео Эрнандес, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Матео Ковачич.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее бывший форвард московских «Спартака» и ЦСКА высказался по поводу тактики «Ливерпуля» в финале ЛЧ.