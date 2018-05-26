Вице-премьер Голодец поделилась мнением о проблеме допинга в России

Вице-премьер России Ольга Голодец поделилась мнением о проблеме допинга в российском спорте.

«Ситуация действительно очень тяжелая, и ей дана оценка президентом России. И нам предстоит несколько лет тяжелейшей работы, причем по разным направлениям. Сейчас принято законодательство, которое является, по сути, одним из самых жестких в мире по отношению к допингу.

Реклама

У нас введена система уголовной ответственности в отношении тех спортсменов, которые принимают допинг, и в отношении тех тренеров или чиновников, которые склоняют к принятию допинга. И эти случаи должны быть исключены», — цитирует Голодец ТАСС.

Вице-премьер отметила, что необходимо создать новую культуру ответственности, когда спортсмен и тренерский штаб делают все для того, чтобы застраховать себя от попадания запрещенных веществ в организм.

«Ведь неслучайно, что многие допинговые проблемы связаны не с умышленным принятием допинга — у кого-то это халатность, кто-то пропустил информацию, до кого-то информация не была доведена. Отсутствует система информирования, дисциплина приверженности этой антидопинговой системы.

Выстроить антидопинговую систему в течение нескольких лет — это наша абсолютно приоритетная задача», — добавила Голодец.

Ранее вице-премьер рассказала о том, когда стоит ожидать прорывных результатов от российских футболистов.