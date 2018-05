Полицейские-мошенники ограбили фаната «Ливерпуля» в Киеве

Болельщик «Ливерпуля» стал жертвой ограбления в Киеве за два дня до финального матча Лиги чемпионов, в котором английский клуб встретится с мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».

По информации The Redmen TV, злоумышленники представились полицейскими и украли у фаната «красных» кошелек с деньгами.

Ранее в Киеве накануне матча «Реал» — «Ливерпуль» на болельщиков английского клуба напали украинские хулиганы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

One of my old school mates has been robbed in Kiev Airport by fake police! They took his wallet and money. He needs someone to take him to a western union if possible - can anyone help? Please DM us if you can! @TonyBarrett @TheAnfieldWrap @thisisanfield @LFC