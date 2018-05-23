Фетисов призвал Джима Керри и Ди Каприо сыграть в хоккей на Северном полюсе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал, что может сыграть в хоккей с Джимом Керри и Леонардо Ди Каприо в товарищеском матче на Северном полюсе.

«Изначально я так хотел отметить свое 50-летие 10 лет назад. Все наши великие хоккеисты, которых знает весь мир согласятся на участие — я уверен.

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Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались и, например, Джим Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом и думаю, что к матчу он будет готов», — приводит слова Фетисова «РИА Новости».

23 мая Фетисов был назначен послом доброй воли ЮНЕП по Арктике и Антарктике.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.