Смолов пошутил про футболистов сборной России из ЦСКА с разницей в 19 лет

Нападающий и вице-капитан сборной России по футболу Федор Смолов, который выступает за «Краснодар», пошутил про своих партнеров по национальной команде из ЦСКА — защитника Сергея Игнашевича и форварда Федора Чалова. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Такое ощущение было как будто Игнашевич с ребенком приехал! При неудачном раскладе так и могло быть», — заявил Смолов.

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Чалову в апреле исполнилось 20 лет, Игнашевичу в июле будет 39.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, какая цель поставлена перед национальной сборной на чемпионате мира по футболу — 2018.