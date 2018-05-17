Третьяк не согласен с удалением Капризова в овертайме

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает спорным удаление нападающего национальной команды Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинального матча против Канады, передает «РИА Новости».

«Спорное было удаление в овертайме. Я никого не осуждаю, просто свои мысли говорю. В овертайме не дают такие удаления, какое дали Капризову. А если ты даёшь, то и на Павле Дацюке должны были давать, когда его там держали, стопроцентное было удаление», - заявил Третьяк.

Также президент ФХР сопоставил удаление Капризова с удалением Сергея Калинина в финале Олимпийских игр — 2018.

«Дважды в концовке решающих матчей нас оставляют в меньшинстве, это наводит на мысли. Я не говорю, что судьи плохо работали, они нормально судили, но я констатирую факт. В овертайме сомнительные удаления не дают», — добавил легендарный советский вратарь.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее канадский форвард заявил, что против России не бывает легко.