Сборная России уступила Швеции на чемпионате мира по хоккею

Сборная России уступила Швеции со счетом 1:3 в последнем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, сообщает «Советский спорт».

В составе российской дружины отличился Кирилл Капризов при игре в большинстве. У шведов забивали Мика Зибанеджад, Рикард Раккель и Маттиас Экхольм.

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Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А

Россия — Швеция — 1:3 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: 1:0 — Капризов (Гусев, Дацюк) — 02:44 (5х4)

1:1 — Зибанеджад (Экман-Ларссон, Нюквист) — 29:27 (5х4)

1:2 — Ракелль (Зибанеджад, Янмарк) — 36:04

1:3 — Экхольм (Нильссон) — 58:55 (5х6)

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная Канады победила немцев.