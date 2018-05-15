Сборная России по хоккею объявила состав на матч против Швеции

Стал известен состав сборной России по хоккею на седьмой матч группового этапа чемпионата мира против Швеции, сообщает «Советский спорт».

Состав сборной России:

Вратари: Кошечкин (Шестеркин);

Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;

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Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;Яковлев — Береглазов, Бучневич — Андронов — Михеев;Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.