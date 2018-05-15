Два игрока «Локомотива» включены в заявку сборной Португалии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш определился с расширенным списком игроков для участия в чемпионате мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

В заявку из 35 футболистов вошли два игрока чемпионата России — полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш и его одноклубник Эдер.

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Вратари: Антони Лопеш («Лион», Франция), Бету («Гезтепе», Турция), Руй Патрисиу («Спортинг»);

Защитники: Антунеш («Хетафе», Испания), Бруну Алвеш («Рейнджерс», Шотландия), Седрик Суареш («Саутгемптон», Англия), Жуан Канселу («Интер», Италия), Жозе Фонте («Далянь Ифан», Китай), Луиш Нету («Фенербахче», Португалия), Мариу Руи («Наполи», Италия), Нелсон Семеду («Барселона», Испания), Пепе («Бешикташ», Турция), Рафаэл Геррейру («Боруссия», Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра («Порту»), Роланду («Марсель», Франция), Рубен Диас («Бенфика»);

Полузащитники: Мануэл Фернандеш («Локомотив», Россия), Адриен Силва («Лестер», Англия), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм», Англия), Жоау Моутинью («Монако»), Рубен Невиш («Вулверхэмптон», Англия), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Спортинг»);

Нападающие: Эдер («Локомотив», Россия), Андре Силва («Милан», Италия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия», Испания), Нани («Лацио», Италия), Паулиньо («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция), Маркуш Лопеш («Монако»).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что Радамель Фалькао и Хамес Родригес вошли в расширенную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира.