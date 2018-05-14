Форварды «Вашингтона» Кузнецов и Овечкин вошли в тройку игроков дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков дня, передает «Советский спорт».

Первой звездой игрового дня признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

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Вторым лучшим игроком назван одноклубник Кузнецова Ларс Эллер, который также отметился голом и двумя ассистами.

Еще один российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой дня, записав в матче против «Тампы» гол и результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Тампу» во втором матче финальной серии Восточной конференции НХЛ со счетом 6:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.