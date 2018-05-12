Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае
Российский бегун Сергей Шубенков стал третьим в забеге на 110 м с барьерами на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае, сообщает «Советский спорт».
Шубенков показал результат в 13,27 секунды. Победителем стал ямайский спринтер Омар Маклауд с лучшим результатом сезона в мире — 13,16 секунды. Испанец Орландо Ортега оказался вторым, преодолев дистанцию за 13,17 секунды.
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Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Шанхай (Китай)
Мужчины
110 м с/б
1. Омар Маклауд (Ямайка) — 13,16
2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17
3. Сергей Шубенков (Россия) — 13,27
4. Рональд Леви (Ямайка) — 13,33
5. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 13,48
6. Арис Мерритт (США) — 13,65