Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

Российский бегун Сергей Шубенков стал третьим в забеге на 110 м с барьерами на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае, сообщает «Советский спорт».

Шубенков показал результат в 13,27 секунды. Победителем стал ямайский спринтер Омар Маклауд с лучшим результатом сезона в мире — 13,16 секунды. Испанец Орландо Ортега оказался вторым, преодолев дистанцию за 13,17 секунды.

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Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Шанхай (Китай)

Мужчины

110 м с/б

1. Омар Маклауд (Ямайка) — 13,16

2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17

3. Сергей Шубенков (Россия) — 13,27

4. Рональд Леви (Ямайка) — 13,33

5. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 13,48

6. Арис Мерритт (США) — 13,65