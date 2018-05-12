Глава российских лыж Вяльбе назвала Родченкова гадом

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе нелицеприятно отозвалась о бывшем директоре Московской антидопинговой лаборатории и информаторе Всемирного допиногового агентства (WADA) Григории Родченкове, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Как к убогим можно относиться? С одной стороны, конечно, мне его жаль, что у него такие проблемы с головой. А с другой стороны, если по-русски сказать, большой он гад», — сказала Вяльбе.

Реклама

Также Вялбе сообщила, что Родченков не смог подтвердить свои слова по поводу допинга в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), поэтому ФЛГР будет подавать иски в европейские суды.

Ранее WADA заявило, что не получало документы от Следственного комитета России по делу Родченкова.