«Тосно» впервые в своей истории завоевал Кубок России
«Тосно» одержал победу над курским «Авангардом» в финальном матче Кубка России сезона-2017/18. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей мячи забили Алексей Скворцов и Резиуан Мирзов.
Автором единственного гола у «Авангарда» стал Игорь Киреев.
Реклама
Таким образом, клуб из Ленинградской области впервые в своей истории завоевал Кубок России.
«Тосно» был основан в 2013 году. В текущем сезоне чемпионата России подопечные Дмитрия Парфенова занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок России. Финал
«Тосно» (Тосно) — «Авангард» (Курск) — 2:1
Голы: 1:0 — Скворцов — 11, 1:1 — Киреев — 16, 2:1 — Мирзов — 80