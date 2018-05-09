«Тосно» впервые в своей истории завоевал Кубок России

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«Тосно» одержал победу над курским «Авангардом» в финальном матче Кубка России сезона-2017/18. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей мячи забили Алексей Скворцов и Резиуан Мирзов.

Автором единственного гола у «Авангарда» стал Игорь Киреев.

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Таким образом, клуб из Ленинградской области впервые в своей истории завоевал Кубок России.

«Тосно» был основан в 2013 году. В текущем сезоне чемпионата России подопечные Дмитрия Парфенова занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок России. Финал

«Тосно» (Тосно) — «Авангард» (Курск) — 2:1

Голы: 1:0 — Скворцов — 11, 1:1 — Киреев — 16, 2:1 — Мирзов — 80