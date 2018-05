Кросби не примет участия на чемпионате мира — 2018

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не поможет сборной Канаде по хоккею на чемпионате мира, который проходит в Дании, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы «пингвинов», Кросби имеет проблемы со здоровьем, из-за чего не сможет сыграть на мировом первенстве.

Реклама

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 30-летний канадец принял участие в 82 матчах забросил 29 шайб и отдал 60 результативных передач. В 12 играх плей-офф Кросби отметился девятью голами и 12 ассистами.

В полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» с общим счетом 2-4.

Crosby on if injuries are bothering him: "A couple things, nothing too serious. Wear and tear over seasons. Nothing that stands out."



Sid also mentions that he will not play in the World Championship. pic.twitter.com/iS25QKXjKf