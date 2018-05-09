Двукратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании

Американский тхэквондист, двукратный олимпийский чемпион Стивен Лопес обвиняется в сексуальных преступлениях, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, четыре женщины обвинили 39-летнего спортсмена и его брата в сексуальном насилии.

Отмечается, что брат Лопеса отрицает обвинения.

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Иски со стороны пострадавших женщин были также поданы на Национальный олимпийский комитет США (USOC) и федерацию тхэквондо США за то, что они допустили подобную ситуацию.

Американец является олимпийским чемпионом 2000, 2004 годов, бронзовым призером олимпийских игр 2008 года, а также многократным чемпионом мира

Ранее 40 бразильских гимнасток обвинили тренера в сексуальных домогательствах.