ЦСКА и «Спартак» поспорят за защитника «Арсенала»

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Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

По информации ФАН, Беляев может быть приобретен в связи с тем, что «гвардейцы» клуба Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкий в скором времени могут завершить профессиональную карьеру.

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Отмечается, что защитник туляков по-прежнему интерсен «Спартаку». Красно-белые уже пытались заполучить его минувшей зимой. Источник уверяет, что потенциальный покупатель должен будет отдать за Беляева примерно €1,5 млн.

26-летний Беляев, который раньше выступал за «Локомотив», провел в нынешнем сезоне чемпионата России 26 матчей, в которых забил один и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что руководство тульского «Арсенала» подарит ворота выбежавшим на поле фанатам «Локомотива».