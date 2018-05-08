ЦСКА и «Спартак» поспорят за защитника «Арсенала»
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
По информации ФАН, Беляев может быть приобретен в связи с тем, что «гвардейцы» клуба Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкий в скором времени могут завершить профессиональную карьеру.
Отмечается, что защитник туляков по-прежнему интерсен «Спартаку». Красно-белые уже пытались заполучить его минувшей зимой. Источник уверяет, что потенциальный покупатель должен будет отдать за Беляева примерно €1,5 млн.
26-летний Беляев, который раньше выступал за «Локомотив», провел в нынешнем сезоне чемпионата России 26 матчей, в которых забил один и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что руководство тульского «Арсенала» подарит ворота выбежавшим на поле фанатам «Локомотива».