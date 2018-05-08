Медведева отказалась отвечать на вопросы о зависти к Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась отвечать на вопросы о своих словах в адрес Алины Загитовой. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я не буду отвечать на этот вопрос», — заявила Медведева.

Бывший тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала о поведении Медведевой после того, как российская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018.

Ранее российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду, посвятила стихотворение Медведевой.