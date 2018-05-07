Канадский тренер рассказал о главной цели работы с Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о главной цели работы с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, сообщает «Советский спорт».

«То, что она ставит целью победу на Олимпиаде-2022, — очень важное послание всем. Это то, к чему мы будем стремиться», — слова Орсера передает Icenetwork.

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По словам канадского тренера, Медведева — свирепый боец, как южнокорейская олимпийская чемпионка Ким Ю На.

Ранее сообщалось, что еще одна фигуристка прекратила работу с Тутберидзе.