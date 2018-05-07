Медведева сделала первое заявление после скандала с Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась с пользователями инстаграма видео в формате boomerang, сообщает «Советский спорт».

«Думали, баклуши бью, да? А вот нет», — написала фигуристка на ролике, записанном в спортивном зале во время тренировки.

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Ранее экс-тренер Медведевой Этери Тутберидзе рассказала о поведении Евгении после того, как российская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018. Золото досталось другой россиянке Алине Загитовой.

«Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»

Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — сказала Тутберидзе.

Медведева будет работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.