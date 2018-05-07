Федерация шахмат России поддержит Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский подвел итоги заседания Наблюдательного совета ФШР, на котором рассматривались кандидатуры на пост главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ). По его словам, члены Набсовета проголосовали за действующего президента организации Кирсана Илюмжинова.

«У членов Набсовета было много вопросов к Кирсану Николаевичу. Он уверенно ответил на них, и в ходе голосования было принято решение его поддержать. В ближайшее время мы проинформируем об этом Министерство спорта и Министерство иностранных дел. Если по кандидатуре Илюмжинова не будет нареканий, то ФШР номинирует его на выборы», — цитирует Глуховского газета «Известия».

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Отмечается, что за Илюмжинова проголосовали 11 членов Наблюдательного совета ФШР из 19. Остальные приняли решение воздержаться от голосования.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября.