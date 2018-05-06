Главный тренер сборной Австрии по хоккею: попытаемся отнять очки у России

/ Чемпионат мира
по хоккею 2017
Группа А
Кёльн, Германия
США Россия Швеция Германия Латвия Дания Словакия Италия
Группа B
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Турнирная таблица
Плей-офф
Групповые этапы (5-16 мая)
 
ПЛЕЙ-ОФФ (18, 20 и 21 мая)
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20
21
'
';
Тур 1  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Швеция—Россия Флаг Швеция
1:2б
Флаг Россия
закончен
Матч окончен
США—Германия Флаг США
1:2
Флаг Германия
закончен
'
';
Тур 1  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Финляндия—Белоруссия Флаг Финляндия
3:2
Флаг Белоруссия
закончен
Матч окончен
Чехия—Канада Флаг Чехия
1:4
Флаг Канада
закончен
'
';
Тур 1  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Латвия—Дания Флаг Латвия
3:0
Флаг Дания
закончен
Матч окончен
Словакия—Италия Флаг Словакия
3:2
Флаг Италия
закончен
Матч окончен
Германия—Швеция Флаг Германия
2:7
Флаг Швеция
закончен
'
';
Тур 1  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Швейцария—Словения Флаг Швейцария
5:4б
Флаг Словения
закончен
Матч окончен
Белоруссия—Чехия Флаг Белоруссия
1:6
Флаг Чехия
закончен
Матч окончен
Норвегия—Франция Флаг Норвегия
3:2
Флаг Франция
закончен
'
';
Тур 2  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Италия—Россия Флаг Италия
1:10
Флаг Россия
закончен
Матч окончен
США—Дания Флаг США
7:2
Флаг Дания
закончен
Матч окончен
Латвия—Словакия Флаг Латвия
3:1
Флаг Словакия
закончен
'
';
Тур 2  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Словения—Канада Флаг Словения
2:7
Флаг Канада
закончен
Матч окончен
Финляндия—Франция Флаг Финляндия
1:5
Флаг Франция
закончен
Матч окончен
Норвегия—Швейцария Флаг Норвегия
0:3
Флаг Швейцария
закончен
'
';
Тур 3  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Германия—Россия Флаг Германия
3:6
Флаг Россия
закончен
Матч окончен
США—Швеция Флаг США
4:3
Флаг Швеция
закончен
'
';
Тур 3  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Белоруссия—Канада Флаг Белоруссия
0:6
Флаг Канада
закончен
Матч окончен
Финляндия—Чехия Флаг Финляндия
3:4б
Флаг Чехия
закончен
'
';
Тур 3  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Италия—Латвия Флаг Италия
1:2
Флаг Латвия
закончен
Матч окончен
Словакия—Дания Флаг Словакия
3:4б
Флаг Дания
закончен
'
';
Тур 3  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Словения—Норвегия Флаг Словения
1:5
Флаг Норвегия
закончен
Матч окончен
Швейцария—Франция Флаг Швейцария
3:4б
Флаг Франция
закончен
'
';
Тур 4  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
США—Италия Флаг США
3:0
Флаг Италия
закончен
Матч окончен
Словакия—Германия Флаг Словакия
2:3б
Флаг Германия
закончен
'
';
Тур 4  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Швейцария—Белоруссия Флаг Швейцария
3:0
Флаг Белоруссия
закончен
Матч окончен
Финляндия—Словения Флаг Финляндия
5:2
Флаг Словения
закончен
'
';
Тур 4  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Россия—Дания Флаг Россия
3:0
Флаг Дания
закончен
Матч окончен
Швеция—Латвия Флаг Швеция
2:0
Флаг Латвия
закончен
'
';
Тур 4  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Чехия—Норвегия Флаг Чехия
1:0
Флаг Норвегия
закончен
Матч окончен
Канада—Франция Флаг Канада
3:2
Флаг Франция
закончен
'
';
Тур 5  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Швеция—Италия Флаг Швеция
8:1
Флаг Италия
закончен
Матч окончен
Дания—Германия Флаг Дания
3:2
Флаг Германия
закончен
'
';
Тур 5  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Чехия—Словения Флаг Чехия
5:1
Флаг Словения
закончен
Матч окончен
Франция—Белоруссия Флаг Франция
4:3
Флаг Белоруссия
закончен
'
';
Тур 5  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Латвия—США Флаг Латвия
3:5
Флаг США
закончен
Матч окончен
Россия—Словакия Флаг Россия
6:0
Флаг Словакия
закончен
Матч окончен
Италия—Германия Флаг Италия
1:4
Флаг Германия
закончен
'
';
Тур 5  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Норвегия—Финляндия Флаг Норвегия
2:3
Флаг Финляндия
закончен
Матч окончен
Словения—Белоруссия Флаг Словения
2:5
Флаг Белоруссия
закончен
Матч окончен
Канада—Швейцария Флаг Канада
2:3
Флаг Швейцария
закончен
'
';
Тур 6  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Словакия—США Флаг Словакия
1:6
Флаг США
закончен
Матч окончен
Дания—Швеция Флаг Дания
2:4
Флаг Швеция
закончен
'
';
Тур 6  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Франция—Чехия Флаг Франция
2:5
Флаг Чехия
закончен
Матч окончен
Швейцария—Финляндия Флаг Швейцария
2:3
Флаг Финляндия
закончен
'
';
Тур 6  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Дания—Италия Флаг Дания
2:0
Флаг Италия
закончен
Матч окончен
Россия—Латвия Флаг Россия
5:0
Флаг Латвия
закончен
'
';
Тур 6  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Канада—Норвегия Флаг Канада
5:0
Флаг Норвегия
закончен
Матч окончен
Франция—Словения Флаг Франция
4:1
Флаг Словения
закончен
'
';
Тур 7  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Швеция—Словакия Флаг Швеция
4:2
Флаг Словакия
закончен
Матч окончен
Россия—США Флаг Россия
3:5
Флаг США
закончен
Матч окончен
Германия—Латвия Флаг Германия
4:3
Флаг Латвия
закончен
'
';
Тур 7  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Белоруссия—Норвегия Флаг Белоруссия
4:3
Флаг Норвегия
закончен
Матч окончен
Чехия—Швейцария Флаг Чехия
1:3
Флаг Швейцария
закончен
Матч окончен
Канада—Финляндия Флаг Канада
5:2
Флаг Финляндия
закончен
'
';
1/4 финала  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
США—Финляндия Флаг США
0:2
Флаг Финляндия
закончен
Матч окончен
Канада—Германия Флаг Канада
2:1
Флаг Германия
закончен
'
';
1/4 финала  |   АккорХотелс Арена, Париж, Франция
Матч окончен
Россия—Чехия Флаг Россия
3:0
Флаг Чехия
закончен
Матч окончен
Швейцария—Швеция Флаг Швейцария
1:3
Флаг Швеция
закончен
'
';
1/2 финала  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Канада—Россия Флаг Канада
4:2
Флаг Россия
закончен
Матч окончен
Швеция—Финляндия Флаг Швеция
4:1
Флаг Финляндия
закончен
'
';
Матч за 3-е место  |   Ланксесс-Арена, Кёльн, Германия
Матч окончен
Финляндия—Россия Флаг Финляндия
3:5
Флаг Россия
закончен
Матч окончен
Швеция—Канада Флаг Швеция
2:1
Флаг Канада
закончен
Группа A
и игры
в выиграны
во выиграны в овертайме
вб выиграны по буллитам
пб проиграны по буллитам
по проиграны в овертайме
п проиграны
ш шайбы
о очки
1
СШАСША
7
6
0
0
0
0
1
31-14
18
2
РоссияРоссия
7
5
0
1
0
0
1
35-10
17
3
ШвецияШвеция
7
5
0
0
1
0
1
29-13
16
4
ГерманияГермания
7
2
0
2
0
1
2
20-23
11
5
ЛатвияЛатвия
7
3
0
0
1
0
3
14-18
10
6
ДанияДания
7
1
1
1
0
0
4
13-22
7
7
СловакияСловакия
7
0
1
0
2
0
4
12-28
4
8
ИталияИталия
7
0
0
0
0
1
6
6-32
1
Группа B
и игры
в выиграны
во выиграны в овертайме
вб выиграны по буллитам
пб проиграны по буллитам
по проиграны в овертайме
п проиграны
ш шайбы
о очки
1
КанадаКанада
7
6
0
0
0
1
0
32-10
19
2
ШвейцарияШвейцария
7
3
1
1
1
1
0
22-14
15
3
ЧехияЧехия
7
3
1
1
0
0
2
23-14
13
4
ФинляндияФинляндия
7
2
2
0
1
0
2
20-22
11
5
ФранцияФранция
7
2
0
2
0
0
3
23-19
10
6
НорвегияНорвегия
7
2
0
0
0
2
3
13-19
8
7
БелоруссияБелоруссия
7
2
0
0
1
0
4
15-27
7
8
СловенияСловения
7
0
0
0
1
0
6
13-36
1
1/4 (18 мая)
USA
0:2
FIN
SUI
1:3
SWE
1/4 (18 мая)
CAN
2:1
GER
RUS
3:0
CZE
1/2 (20 мая)
Кельн
SWE
4:1
FIN
1/2 (20 мая)
Кельн
CAN
4:2
RUS
3-е место (21 мая)
Кельн
FIN
3:5
RUS
ФИНАЛ (21 мая)
Кельн
SWE
2:1
CAN
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Главный тренер сборной Австрии по хоккею: попытаемся отнять очки у России

Хоккеисты сборной России РИА Новости

Главный тренер сборной Австрии по хоккею Роджер Бадер заявил о том, что его подопечным важно набраться опыта в матче группового этапа чемпионата мира против команды России. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Россия, безусловно, один из фаворитов турнира — кто бы что ни говорил, в ее активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждет сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки.

Если у нас это не получится, ну что ж поделать? В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча — все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира», - сказал Бадер.

Также специалист назвал лучших игроков в российской сборной.

«Выделил бы в вашей команде Павла Дацюка, Евгения Дадонова, также хорош молодой парень под седьмым номером (Кирилл Капризов — «Газета.Ru»). Еще я знаю Артема Анисимова, который приезжал в тренировочный лагерь в Швейцарии», — завершил Бадер.

Матч Россия — Австрия пройдет 6 мая в 13.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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