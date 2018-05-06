Главный тренер сборной Австрии по хоккею: попытаемся отнять очки у России

Главный тренер сборной Австрии по хоккею Роджер Бадер заявил о том, что его подопечным важно набраться опыта в матче группового этапа чемпионата мира против команды России. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Россия, безусловно, один из фаворитов турнира — кто бы что ни говорил, в ее активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждет сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки.

Если у нас это не получится, ну что ж поделать? В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча — все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира», - сказал Бадер.

Также специалист назвал лучших игроков в российской сборной.

«Выделил бы в вашей команде Павла Дацюка, Евгения Дадонова, также хорош молодой парень под седьмым номером (Кирилл Капризов — «Газета.Ru»). Еще я знаю Артема Анисимова, который приезжал в тренировочный лагерь в Швейцарии», — завершил Бадер.

Матч Россия — Австрия пройдет 6 мая в 13.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.