Причиной ухода Медведевой от Тутберидзе мог стать конфликт

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев озвучил причину, по которой российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. По его словам, между спортсменкой и специалистом возник конфликт.

«Это их взаимоотношения, сложные, как в одной семье. У них был психологически тяжелый период, они выясняли отношения. Но Медведева и Тутберидзе остаются в одной школе, в одном клубе. После тяжелейшего сезона Женя и Этери Георгиевна дошли до такой ситуации, когда надо что-то решать», — цитирует Лайшева RT.

Ранее СМИ сообщили имя нового тренера Медведевой.