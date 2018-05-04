Сборная России объявила стартовый состав на матч ЧМ-2018 против Франции
Национальная команда России по хоккею объявила состав на стартовую игру чемпионата мира — 2018 против сборной Франции, сообщает «Советский спорт».
Подопечные Ильи Воробьева выйдут в следующем сочетании.
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Кошечкин (Шестеркин);
Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов;
Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.
Матч начнется в 17:15 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.