Роналду повторил рекорд по количеству выходов в финал Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сравнялся с легендарным защитником «Милана» Паоло Мальдини по количеству выходов в финал Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Победа «сливочных» в противостоянии с мюнхенской «Баварией» в полуфинале ЛЧ позволила португальскому форварду в шестой раз сыграть в финале самого престижного европейского турнира. Столько же раз в финал до него выходил экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини. Итальянец становился обладателем трофея пять раз, тогда как Роналду четырежды удостоился звания победителя Лиги чемпионов.

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«Реал» одолел «Баварию» по сумме двух матчей со счетом 4:3. В финале подопечные Зинедина Зидана сразятся с победителем пары «Ливерпуль» — «Рома».

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на второе место по числе матчей в Лиге чемпионов.