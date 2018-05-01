Роналду вышел на второе место по числу матчей в Лиге чемпионов

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Для нападающего «Реала» Криштиану Роналду ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» стал 152-м в этом турнире, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, португалец обошел бывшего полузащитника «Барселоны» Хави (151) и вышел на второе место по числу игр в самом престижном турнире Старого Света.

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До сих пор первое место по этому показателю удерживает бывший вратарь и капитан «Реала» Икер Касильяс (167).

Первая игра между «Реалом» и «Баварией», которая состоялась в Мюнхене 25 апреля, завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча.