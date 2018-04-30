Семин: неважно, в какой игре «Локомотив» станет чемпионом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от проигрыша «Краснодару» (0:2) в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Хороший был матч, за исключением этих двух минут. Совсем не обязательные две ошибки, которые повлияли на результат. На мой взгляд, матч шел до гола, и так получилось, что мы пропустили.

Реклама

Второй — совсем непонятно, какая ошибка случилась у нашего игрока. Мы сегодня проиграли матч, но не сражение. Сейчас нужно успокоиться, подготовиться к «Зениту», — сказал Семин

Также специалист заявил, что «Локомотив» обязательно сделает шаг до чемпионства.

«Я думаю, нам не хватает агрессии в конечной стадии. Все разыгрывается достаточно неплохо до ворот, игроки же не потеряли квалификацию. Но агрессии не хватает.

Есть определенное волнение из-за лидерства. Все решают два оставшихся матча», — сказал Семин.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом».

«Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.