Марадона объявил об уходе с поста главного тренера «Аль-Фуджейры»

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона объявил об уходе с поста главного тренера клуба второго дивизиона ОАЭ «Аль-Фуджейры». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации BBC, причиной такого решения стали неудачные результаты команды, в конечном счете «Аль-Фуджейра» не смогла пробиться в высший дивизион ОАЭ.

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Отмечается, что тренер начал работать с клубом в качестве наставника в мае 2017 года.

Ранее Марадона назвал фаворитов чемпионата мира 2018 года в России.