«Арсенал» сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/2 Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 1:1. Об этом сообщает ТАСС.
Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. Ответный гол на 81-й минуте забил нападающий гостей Антуан Гризманн.
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Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
Арсенал (Лондон, Англия) — Атлетико М (Мадрид, Испания) — 1:1
Голы: 1:0 – Ляказетт – 61, 1:1 – Гризманн – 82
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.