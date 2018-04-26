«Арсенал» сыграл вничью с «Атлетико» в первом матче 1/2 Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 1:1. Об этом сообщает ТАСС.

Счет в матче на 61-й минуте открыл нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. Ответный гол на 81-й минуте забил нападающий гостей Антуан Гризманн.

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Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч

Арсенал (Лондон, Англия) — Атлетико М (Мадрид, Испания) — 1:1

Голы: 1:0 – Ляказетт – 61, 1:1 – Гризманн – 82

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.