Турция подала заявку на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года

Еще одним претендентом на проведение чемпионата Европы 2024 года стала Турция. Футбольная федерация страны представила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) свою заявку, сообщает ТАСС.

«Мы рады представить генеральному секретарю УЕФА заявку Турции на проведение чемпионата Европы — 2024. Я также рад сообщить, что федерация подготовила лучшую заявку за всю историю при беспрецедентной государственной поддержке.

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Все гарантии предоставляются без каких-либо оговорок, включая некоторые дополнительные и инновационные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, что принесет пользу всем входящим в УЕФА ассоциациям», — цитирует президента Турецкой футбольной федерации Йылдырыма Демиререна пресс-служба УЕФА.

Итоги будут подведены в сентябре 2018 года.

Ранее Германия подала свою заявку.