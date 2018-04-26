«Динамо» и «СКА-Нева» сыграли самый продолжительный матч в истории России

«СКА-Нева» в гостях одержала победу над петербургским «Динамо» в пятом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

Счет в серии в пользу «Динамо» — 3-2.

Матч завершился в шестом овертайме. Победная шайба была заброшена на 160-й минуте и 36-й секунде встречи.

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Таким образом, команды установили рекорд по продолжительности матча не только в ВХЛ, но и во всех российских хоккейных лигах.

До этого самой продолжительной встречей в ВХЛ была игра между «Динамо» из Балашихи и тверской ТХК. Тогда команды провели на льду 120 минут и 23 секунды.

Рекорд по продолжительности матча в КХЛ был установлен московским ЦСКА и финским «Йокеритом», которые в полуфинале Западной конференции провели на площадке 142 минуты и девять секунд.

ВХЛ. плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 — Рычагов (Рыков, Алтыбармакян) — 07:24 (6x4),

0:2 — Алтыбармакян (Александров, Квартальнов) — 12:42 (5x4),

1:2 — Петраков (Молодцов) — 15:09,

1:3 — Квартальнов (Александров, Мальцев) — 32:35,

2:3 — Карамнов (Назаревич, Шевченко) — 34:29 (5x3),

3:3 — Кулагин (Чебыкин) — 58:39,

3:4 — Гребенщиков — 160:36