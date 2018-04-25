Испанец Надаль вышел в третий круг теннисного турнира в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча длилась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. Надаль выполнил одну подачу навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, при этом спортсмен не совершил двойных ошибок.

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На счету Карбальес-Баэны два эйса, шесть ошибок на подаче и три упущенных брейк-пойнта.

В третьем круге Надаль встретится с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом.

Барселона 2018. 2-й круг

Рафаэль Надаль — Роберто Карбальес-Баэна — 6:4 6:4