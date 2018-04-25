Глава ОКР Жуков намерен переизбираться на третий срок

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации, сообщает газета «Известия».

По информации источника, его конкурентом на данную должность станет вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Реклама

«Свои кандидатуры на выборы выдвинут Александр Жуков и Станислав Поздняков. Именно между ними развернется основная борьба на президентское кресло, хотя наверняка будет еще два кандидата. Перспективы Жукова и Позднякова сейчас оценивать трудно — до 29 мая многое может измениться», — сказал источник.

Жуков является главой ОКР с 2010 года.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что организация выдвинет кандидата на пост президента ОКР.