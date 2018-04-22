«Миннесота» победила «Хьюстон» и сократила отставание в серии

«Миннесота Тимбервулвз» переиграла на домашней площадке «Хьюстон Рокетс» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции и со счетом 121:105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30), сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком встречи был признан лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, сумевший набрать 29 очков.

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Центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.

На счету защитника Джимми Батлера 28 очков.

Это первый домашний матч «Миннесоты» в плей-офф НБА с 2004 года. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Хьюстона».

НБА — плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч

Миннесота Тимбервулвз (Миннеаполис) — Хьюстон Рокетс (Хьюстон) — 121 : 105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30)